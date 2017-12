Estado no puede intervenir en investigación de empresa fantasma

Publicidad

Es necesario esperar la instalación oficial del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para poder intervenir en la denuncia por la contratación de una empresa “fastasma” por parte de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado.Así lo dijo Arminda Balbuena Cisneros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del mismo sistema.Anunció que la instalación del Comité Coordinador será el próximo 11 de enero a las 10 de la mañana en el Poliforum León.Explicó que por ahora los integrantes del Comité de Participación Ciudadana trabajan en acelerar la instalación de este Comité Coordinador y posteriormente solicitar información sobre el caso a las instancias correspondientes.Aunque aseguró tener conocimiento de que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas inició una investigación respecto al tema.“Entiendo que tiene avanzadas unas investigaciones, no podemos tener acceso en estos momentos hasta que no se instale el Comité; lo único es acelerar esta instalación, estudiar lo que ya se tiene pero que no es una situación concluyente ni de parte del SAT, ni del Comité Nacional”, explicó.Balbuena reiteró que el Comité de Participación Ciudadana no tiene la función de investigar, pero sí de solicitar información y pedir a las autoridades correspondientes indagar cuando hay casos que lo ameritan.“No podemos saltarnos los aspectos procedimientales, pero si es una cuestión de defensa de los derechos humanos debemos atender la problemática en lo posible y cuanto antes”.“Hay que ser muy cuidadosos de esto; ellos tienen ya algún avance al respecto, pues han realizado algunos procesos y estamos esperando este momento en el que formalmente pudiéramos pedir alguna información”, concluyó.