Una mujer fue detenida por presuntamentefue captada por cámaras de seguridad de la tienda departamental, ubicada en Plaza Tepeyac, sobre Calzada de Guadalupe y Henry Ford, Delegación Gustavo A. Madero.Los hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación GAM-4/UI-1C/D/3718/12-2017 por robo.Informes de la Procuraduría capitalina (PGJ) señalan que la mujer confesó ser elemento activo de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y que su sueldo de cuatro mil pesos al mes no le alcanzaba para las compras navideñas.Agentes de Investigación corroboraron, a través de Plataforma México, que efectivamente Guadalupe era oficial activo, adscrita al Sector L desde el 17 de noviembre de 2010.Ahora está en calidad de imputada por delitos patrimoniales, en el Ministerio Público de GAM 4, donde se espera sea resuelta su situación jurídica en las próximas horas.Aunque por tratarse de un delito no violento y la baja suma de lo hurtado la empresa afectada podría negociar la reparación del daño, de no hacerlo, la policía podría ser enviada a prisión.