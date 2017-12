Usa PRI 'cursos para padres' para 'inyectarse' ingresos

Publicidad



"Fue el Secretario Ricardo Yáñez quien, habiéndolo acordado de esta manera con el ex Gobernador (César Duarte), llevó a cabo la operación y ejecución en su conjunto y de manera directa en la aplicación simulada de los recursos", denunció Herrera ante la Fiscalía de Chihuahua.

El Gobierno de Chihuahua, que encabezaba(PRI). Para destinar 250 millones de pesos hacia el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, la Administración del priísta inventó talleres para padres de familia, cursos de motivación para maestros, cursos sobre medio ambiente y un costoso software para supuestos trámites escolares.En su declaración ante la Fiscalía de Chihuahua,, ex secretario de Hacienda de Duarte reveló quepara desviar los recursos al PRI.El contrato SH/AD/078/2016 fuepara supuestos "talleres para padres de familia de nivel preescolar y primaria" y adjudicado a la empresa Servicios y Asesorías Samex S. C.Otro segundo contrato SH/AD/079/2016,fue para "capacitación y actualización de docentes y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad" y fue otorgado a la empresa Servicios y Asesorías Sinax S. A. de C. V. Un tercer contrato, el SH/AD/080/2016fue para un supuesto curso sobre medio ambiente y adjudicado a la empresa SISASS S. A. de C.V.Finalmente la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua, que encabezaba Ricardo Yáñez, actualmente preso por eldel erario del Estado, destinó otros 90 millones de pesos a la empresa "Despacho de Profesionistas Futura" por la planeación, diseño e implementación del software denominado Sistema Integral de Trámites y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal.El ex secretario de Hacienda explicó ante el fiscal que, ex director de Adquisiciones, y Antonio Tarín, ex titular de Administración del Gobierno estatal, definieron la ruta financieraReforma dio a conocer ayer que de acuerdo con las revelaciones del ex funcionario la Secretaría de Hacienda,, avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.