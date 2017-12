Xcaret se convierte en el regalo perfecto

Publicidad

En épocas navideñas, de cumpleaños o de cualquier otro tipo en las que se entregan presentes a seres queridos y amigos en general muchos individuos invierten innumerables horas en la búsqueda del regalo perfecto, resumiéndose en aquel que supone un acierto seguro al serle entregado a la persona en cuestión. Si tú también deseas regalar algo excelente en todos los sentidos sea cual sea la edad del sujeto y su género basta con optar por el presente que con el paso del tiempo se ha acabado convirtiendo en la principal elección de muchos mexicanos.Xcaret, ¿por qué es el regalo por excelencia?Vivir la inolvidable experiencia que supone el hecho de acudir al Parque eco arqueológico emplazado en la Riviera Maya, el cual es conocido bajo el nombre de Xcaret, es algo mágico tanto para niños pequeños como para adultos e incluso individuos de avanzada edad, tratándose actualmente de uno de los mejores regalos. ¿Qué motivos le llevan a serlo? Son varios los factores que han impulsado a estas instalaciones hasta lo más alto del ranking de productos o servicios más solicitados por aquellos sujetos que desean hacerles un buen regalo a sus familiares, siendo uno de los más importantes el hecho de que no resulta caro aprovechándose de los cupones Xcaret que actualmente están disponibles en la red.Precios económicosInnegablemente el factor precio es de gran relevancia sobretodo en la actualidad, puesto que los mexicanos miran con lupa su bolsillo antes de llevar a cabo un regalo. Así pues, para todos ellos es fundamental poder ahorrar en la compra de un presente, aspecto que es posible con los códigos promocionales anteriormente citados. De hecho, el Grupo Milenio dispone de un cupón descuento exclusivo con el que el ahorro final es considerable.Por si fuera poco en la página web oficial de Xcaret se ofrecen descuentos de hasta el 15% a todos aquellos clientes que adquieran las entradas con la antelación indicada. A su vez, el ahorro asciende hasta el 50% en el caso de los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, gozando de entrada gratuita todos aquellos peques de 4 años o menos.Altas dosis de diversión en familiaLos reducidos precios a los que se pueden conseguir las entradas de poco servirían si el Parque eco arqueológico no fuera entretenido, y lo cierto es que resulta divertidísimo sobretodo si se acude al mismo en familia o en compañía de amigos. Ello es fruto de los puntos atractivos con los que cuenta el recinto, concretamente un total superior a cincuenta en los que se produce una mezcla de la cultura mexicana con los aspectos propios de la selva maya.Personas de todas las edades se lo pasan en grande, desde los más pequeños de la casa que encuentran su rincón de diversión en estado puro en el conocido como “Mundo de Niños” hasta los papás que no solamente ven cómo sus hijos disfrutan como nunca, sino que también proceden a gozar de momentos de entretenimiento con las actividades que tienen lugar en Xcaret.Gran variedad de atraccionesEn lo que a las atracciones se refiere Xcaret presume de ser uno de los parques más variados de todos los que existen sin renunciar al bienestar de la naturaleza en la cual permanece perfectamente integrado. Ello se puede comprobar desde las alturas subiéndose a la Torre Escénica, la cual ofrece una impresionante skyline del Parque eco arqueológico. La naturaleza está muy presente en cada atracción, siendo una clara muestra el Río del Paraíso que es descendido en una cómoda balsa para el deleite de todos los que se suben a ella navegando por cristalinas aguas.Al mismo tiempo en que las atracciones proporcionan una diversión sin parangón también fomentan el aprendizaje de la cultura local. Así lo ejemplifican las Cuevas hacia el Pueblo Maya. Dichas grutas se encuentran en la selva dando pie a que los visitantes se adentren en ellas y se queden boquiabiertos con todas las tradiciones que contemplarán con sus propios ojos.Disfrutable en cualquier época del añoAnteriormente existía la creencia de que Xcaret únicamente podía ser plenamente disfrutable en verano con el objetivo de gozar de los diversos atractivos acuáticos con los que cuenta. Sin embargo, el paso de los años ha demostrado que el Parque eco arqueológico otorga entretenimiento a los individuos que acuden a él sea cual sea la época actual. Y es que la experiencia no se resume exclusivamente en nadar, sino que va mucho más allá abarcando desde gastronomía hasta espectáculos realizados por profesionales, pudiendo tener acceso a las instalaciones en cualquiera de los 365 días del año.Todo ello se suma a la buena ubicación de Xcaret, emplazado en el Caribe mexicano y en las cercanías de Cancún, para hacer del mencionado Parque eco arqueológico el regalo perfecto independientemente del tipo de persona a la que desees entregarle un buen presente.