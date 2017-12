Vuelven paisanos a su tierra, los narcotizan y roban

Paisanos iban en autobús metropolitano a San Francisco del Rincón, pero lo hicieron con las manos vacías, pues en el camino fueron narcotizados y despojados de sus pertenencias.

El 12 de diciembre, un matrimonio de adultos mayores originarios de la comunidad del Nacimiento se dirigía a su tierra, provenientes de Ohio, EU, cuando, por querer ayudar a una persona, cayeron en la inconsciencia durante un día completo.

Llegaron a su tierra desde Laredo hacia León y de ahí abordaron hacia San Francisco del Rincón. En ese último trayecto, el matrimonio fue interceptado por otro pasajero que los persuadió y conmovió, haciéndolos comprarle unos jugos.

La señora Irma Padilla de Reynoso y su esposo, don Jesús Reynoso, comentaron que después de tomarse los jugos, se quedaron dormidos y despertaron en el Hospital Comunitario de San francisco del Rincón.

“Nos dijo un señor que si le comparábamos unos jugos, mi esposo me compró uno a mí y uno para él, yo me los tomé rápido, y él sólo se tomó la mitad...yo me quedé más rápido dormida, ya no supe lo que pasé y él se quedó también dormido” relató la mujer.