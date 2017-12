¡Bravura completa!

Publicidad

El equipo de Celaya presentó de manera oficial a sus refuerzos para buscar el campeonato y ascender a la primera división.El timonel de Celaya, Ricardo Valiño se mostró contento con el esfuerzo de la directiva de mantener la base y dar un paso importante, los puntos por cubrir con Celaya, dijo que fueron minuciosos.“Es minuciosos en la elección, el hecho de la llegada de Tito, más allá de su jerarquía, que es un delantero letal, también juega como un finalizador de jugadas, entonces buscando modificar ese aparto ofensivo, Tito, Aldo Magaña, que viene de convertir ocho goles y le dimos seguimiento, es un panorama alentador para nosotros”, dijo el estratega.Los jugadores ya dieron su primera muestra de futbol con Celaya, en el encuentro ante Querétaro, en donde el estratega dijo se queda seguro con el funcionamiento.“Mas allá de cómo siempre he dicho, en los amistosos se busca el funcionamiento, el resultado, pero hay una disputa sana para ganarse un lugar”, comentó.Celaya hoy anímicamente está bien, a pesar de lo que se realizó el torneo pasado, el equipo está dando la vuelta y borrará todo. Hoy es un nuevo comienzo.“El dolor no te lo quita nadie, la tristeza no me la quita nadie, pero como líder del grupo no debo dejarme caer, debía potencializar para el seis de enero que arranca el torneo tener un buen equipo, y funcione igual hasta el final de la temporada”, dijo.Durante la presentación de refuerzos, se dijo que William Arboleda, jugador que viene del América de Cali regresará a Toros y lo único que quiere Arbolea es revancha.