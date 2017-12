Quiere hacer historia

Publicidad

El jugador de Celaya, Rodolfo Salinas, está emocionado por arrancar un torneo más con el cuadro cajetero, dijo que está preparado para la liga y el nivel que tomó, además que destacó que le gustaría ser recordado por participar en la historia del Celaya CD.Hoy se estará dando el encuentro de pretemporada entre Celaya en contra de Gallos Blancos en el Centro Gallo de la ciudad de Querétaro, siendo el primer encuentro para los astados, el mediocampista comentó que van a dar su máximo para tomar confianza en el arranque del Clausura.“Siempre los partidos de preparación se deben aprovechar al máximo, tratar de marcar nuestro estilo de juego, los entrenamientos lo hemos hecho, pero la mejor prueba será en amistosos, y más con estos rivales de Primera División, sirven, no es el mismo nivel en el torneo pero se puede presentar en Copa y este equipo siempre hacen elevar tu mejor nivel y versión, será una buena prueba para encaminarnos en el torneo, sacar buenos resultados en pretemporada para agarrar la confianza”, dijo el jugador.Sobre la llegada de los refuerzos y la competencia que se dará, dijo que es bueno, pues Celaya es un equipo que está para ser campeón y algo que debe suceder para lograrlo.“Siempre es fuerte, un equipo que aspira a campeonar, debe tener competencia interna, es un plantel conformado con jugadores experimentados, otros con hambre de ascender, y otros los extranjeros que quieren sobresalir en el futbol mexicano, quieren cumplir el sueño, es un complemento, siempre es complementar la experiencia, con juventud y hambre”, dijo Rodolfo Salinas.Para este clausura se dijo mejor preparado, pues el torneo pasado fue nuevo en la división de plata y le costó adaptarse.“El torneo pasado me costó asimilar el cambió a primera A, esto al principio, te mentalizas y llegamos aun excelente nivel, vamos a tratar de ponerlo al servicio del equipo desde la jornada 1 y poner mi mejor versión y gracias a Dios se pudo elevar el torneo pasado pero me encuentro bien, mentalizado, este será el decisivo para seguir con este proyecto que se planteó y llevarlo a primera división”, aseguró.