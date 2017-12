Defiende aumento salarial

Publicidad



El alcalde de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, defendió las decisiones de incrementar el sueldo de los miembros del Ayuntamiento, así como la compra de dos camionetas blindadas por cuatro millones de pesos.En cuanto a las camionetas para los mandos policiacos, afirmó que se adquirirán a través de licitación, por lo que negó que el Gobierno del estado las haya impuesto.El lunes, la síndica María Eugenia Mosqueda Nieto, sostuvo que el Municipio sólo cuenta con la cotización realizada por el Gobierno del Estado.“La cuestión es que nos dijeron: hay esta posibilidad. Yo voy a retirar mis camionetas, ustedes adquieran las suyas. Al final de cuentas va en el mismo sentido, brindar seguridad a aquellos que nos brindan seguridad.“Sí lo tenía claro, a lo mejor en ese momento no lo supo expresar de manera adecuada, es dentro de una compra que obtenemos mejor precio, el Gobierno del Estado nos sugiere, el Municipio es autónomo”, recalcó el Alcalde.Por otra parte, Lemus Muñoz Ledo justificó el incremento de sueldo para los miembros del Ayuntamiento debido a su carga de trabajo, además de no afectar a la siguiente administración.“Ellos previeron que la siguiente administración no cargara con este negativo. No es recuperarlo, es igualar a como lo aconseja el Congreso”, dijo Ramón Lemus.