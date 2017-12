Denuncia abuso de militares

Publicidad

Un joven denunció quententaron quitarle sus pertenencias por tomar una fotografía cuando se encontraba en una gasolinera ubicada en la avenida Irrigación.Mario García comentó que vecinos y automovilistas, al darse cuenta del abuso de losevitaron que le quitarán sus pertenencias.“Mi intención no era molestar a los militares. No existe una ley que prohíba tomar fotos en la vía pública. Me querían robar mi teléfono y lo que traía. Los vecinos me ayudaron y fue que los militares ya no hicieron nada”, explicó.A decir del denunciante, el hecho ocurrió minutos antes de las 6 de la tarde del domingo.Mario sacó su celular y cuando tomó una foto hacia losse molestaron e intentaron quitarle el teléfono.“Viajaban unos seis elementos. Estaban estacionados cerca de la plaza comercial dónde están las vías. La camioneta era blanca, marca Ram, Pick Up, y sin ninguna insignia de alguna corporación o empresa” agregó.En redes sociales, Mario García publicó su inconformidad por la forma de actuar de los militares y comentó que abusaron de su autoridad y fueron prepotentes.“No fue porque tomé fotos, sino sólo quería robar o molestar. Abusan de su autoridad sin importarles nada. Vecinos tomaron fotos y vídeo que trataré de conseguir para mostrarlo a los medios. No saben tratar a las personas”, comentó.