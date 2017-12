Esconden nombre de empresa que prestó camionetas blindadas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El alcalde de Celaya Ramón Lemus Muñoz Ledo y el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, se negaron a informar cuál es la empresa que por cerca de tres meses prestó al municipio dos camionetas blindadas con valor superior a un millón de pesos cada una.Se trata de dos vehículos de la marca Lincoln, que una compañía de la Ciudad de México prestó al Municipio para que éste conociera sus servicios de blindaje.El presidente municipal señaló solamente que dicha empresa puede participar en una licitación para compras dos camionetas blindadas.Por su parte, González González señaló que como titular de seguridad, no está para informar temas administrativos.“No es que no se pueda decir... a ver, tema de seguridad, aquí está el secretario, tema administrativos, costos y demás al área correspondiente. Yo no estoy contratado aquí para hablar de números, muchas gracias”, dijo y se fue.