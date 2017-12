Inicia primera etapa de ciclovía en Avenida

Publicidad

El proyecto de la, en Celaya, ha comenzado sus trabajos y se encuentra arrancando con su primera etapa.Estos trabajos comenzaron desde la, en el cruce con, hasta el puente ubicado frente a la Corona, con rumbo a laLo que está haciendo es el “cajeado”, sacando la tierra para lo que será después el relleno.Además se llevaron los cilindros de concreto.“Estamos trabajando en el cajeo, para después poner el tepetate, las maquinas están sacando la tierra y así será por unos días”, comentó uno de los trabajadores.Con respecto a losque se encontraban en elcomentaron que serán reubicados, pero no todos serán extraídos, sólo los que estén por en medio, los de la orilla seguirán en el mismo lugar.Para la realización de los trabajos se está cerrando parcialmente un carril, por lo que trabajadores invitaron a la gente a que tenga paciencia, no se molesten y tomen sus precauciones.“Estos trabajos son en beneficio de ellos, no de nosotros” finalizó un trabajador de la obra.