Sale de barandilla y le pierden rastro

Maricela Vázquez solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a su esposo, quien lleva desparecido cinco días desde que elementos de la Policía Municipal entraron a su casa y se lo llevaron detenido, en la colonia Valle de los Naranjos, en Celaya.La noche del viernes, Rafael Antonio López, de 35 años, fue detenido por los oficiales al interior de su casa.“Llegaron cuatro patrullas y los policías forzaron chapas y protecciones para meterse a la fuerza. No tenían una orden y sólo causaron daños. Se llevaron a mi esposo a golpes y ya no supe nada de él”, dijo Maricela.El sábado, a las 8 de la mañana acudió a barandillas, pero el personal le dijo que Rafael Antonio ya había salido en incluso pagó una fianza para salir.“Ya no regresó y no supe nada de él. Los policías no me dieron más detalles. Estoy desesperada y no sé con quién acudir para poder encontrarlo. No tenía problemas y no recibió amenazas”, comentó.Maricela buscó en otra instancias, hospitales e incluso en el Semefo, pero no recibió información de su esposo.La última vez que fue visto, Rafael vestía pantalón azul de mezclilla, camisa y pantalón negros.La mujer interpuso una denuncia por la no localización de Rafael y hasta el momento las autoridades no brindaron alguna información.Cualquier información del hombre o dato que ayude a dar con su paradero pueden comunicarse al teléfono 461-264-29-64.