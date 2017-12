Una semana sin rayos x en ISSSTE

Publicidad

Desde hace más de una semana el aparato deen lano funciona y pacientes han tenido que pagar los estudios en sitios particulares donde han tenido que pagar entre 200 y 500 pesos.Los usuarios comentaron que desde inicio de año tuvieronpero desde hace una semana el estudio se suspendió.“Tengo un problema en una de mis rodillas y desde el año pasado esta el problema con los rayos x. Nos cambiaron los estudios y la semana pasada me enteré que no me los pueden hacer porque. En mi caso necesito de 4 a 5 radiografías de 200 pesos. No tengo el dinero porque soy pensionada” dijo la señora Ana Patricia Puente.Estefanía, una joven que sufrió un accidente la mañana de ayer, necesitaba la radiografía, pero al no estar funcionando el aparato tuvo que pagar 200 pesos, ser trasladada en un automóvil particular y regresar con el estudio para ser atendida por un médico de la clínica del“Llegamos a la clínica y no sirven los rayos x. Tuvimos que llevarla en un vehículo y pagar más dinero. Cómo puede ser posible que un servicio tan importante no se preste. Había más pacientes con el mismo problema” dijo un familiar de la paciente.AM intentó contactar al personal encargado de la clínica ubicada sobre la avenida El Sauz o alguna persona de comunicación social para conocer su postura ante esta situación, pero el personal comentó que no podían atendernos.