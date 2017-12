¡Los Valedores dañan canchas al grabar video!

Publicidad



“Lo que se puede apreciar es lo superficial, (y se explica) en dos daños: superficial por la fricción de neumáticos, por el patinar de los neumáticos, hubo desprendimiento de recubrimiento acrílico en distintas zonas, está muy marcado el rodamiento.

“El otro puede ser por el peso, esos concretos son diseñados para peatones y por el peso se provocaron algunas grietas, separaciones de loza, pero eso es lo que no sabemos, porque es lo superficial y falta un dictamen final”, explicó.

“Esto lo tenemos que atacar a la brevedad porque como hubo desprendimiento, (hay riesgo) de que se filtre el agua, entonces necesitamos emprender una acción inmediata, hacer un corte y volver a sellar, aplicar ese recubrimiento”, agregó.



“Nos planteamos dos acciones: una es contactar al representante que hizo la videograbación, llegar a un acuerdo ya que tengamos la cuantificación del dictamen final, (para resarcir) el costo total de la reparación integral.

“Por eso estamos esperando el dictamen, eso es lo más viable, en caso de no lograr un acercamiento o acuerdo, nosotros procederíamos legalmente con Ministerio Público y presentaremos una denuncia formal; ojalá pudieran acerarse y subsanar o solventar los daños.

“Ahorita realmente nos estamos apegando mucho al tiempo de los especialistas que nos están haciendo el dictamen estructural, yo espero que lo tengamos la próxima semana, no nos quisiéramos aventurar a sólo cuantificar el daño”, respondió el subdirector.

La COMUDE se percató de estos daños una vez que el grupo subió el video en sus redes sociales: “Nos dimos cuenta hasta que lo publicaron, y si nos hubieran pedido permiso hubiéramos respondido con una negativa, sin pensarlo, porque nuestra filosofía es que no destinemos espacios deportivos para fines distintos al deporte y recreación, todo fue sin permiso, y no nos dimos cuenta”, agregó.



“No están hechas del mismo material que las vialidades, que soportan peso o rodamientos vehiculares. Esto nos está generando una revisión estructural porque ninguna cancha está hecha para soportar pesos de este tipo”, finalizó.

