Revelan la verdadera causa de muerte de Juan Gabriel

El 28 de agosto de 2016 la noticia de la muerte de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, estremeció al mundo.A poco más de un año de su fallecimiento, aún se sigue revelando detalles de su deceso e incluso se dice que el cantante no está muerto.Reciente los periodistas Juan Manuel Navarro y Javier León Herrera,En el libro, Navarro y Herrera, explican que elhabría muerto a causa de un infarto, esto provocado por el esfuerzo de eliminar una flema con la que se estaba ahogando y no pudo expulsar.Juan Gabriel ya había enfrentado esta situación el pasado 14 de abril del 2016 cuando se encontraba de viaje en Las Vegas. Ese día, (14 de abril del 2016) el ‘Divo de Juárez’ se encontraba hospedado en el Mandalay cuando estuvo a punto de morir asfixiado. La intervención de su piloto aviador le salvó la vida.Al observar que Juan Gabriel presentaba problemas para respirar, Danny lo ayudó con un inhalador al fue conectado. El ‘Divo de Juárez’ fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.En otro de los pasajes del libro, los autores del libro “Adiós Eterno” revelan que el cadáver desnudo de Juan Gabriel fue trasladado en una camilla improvisada, cubierto con una cobija, luego de que el médico certificó la causa de la muerte, y fue trasladado a la funeraria en una camioneta de su uso y no una carroza, para ser cremado 36 horas después,