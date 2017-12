Chivas no va a congelar a Alanís: AMFpro

Publicidad

La disputa entre las Chivas rayadas del Guadalajara y el defensa central Oswaldo Alanís puede desencadenar de muchas prácticas de los directivos, si es que los futbolistas lo deciden.Álvaro Ortíz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas declaró que llegarán a las últimas instancias a las que quiera llegar el jugador.“No lo van a poder congelar, Él puede rescindir un contrato e irse a cualquier país a jugar Hay jurisprudencia en FIFA sobre casos similares”Tal es el caso que pasó hace unos años con Alan Pulido, quien tuvo el conflicto al intentar regresar a jugar a México por el Pacto de Caballeros.Asimismo, Ortíz reveló que el caso de Alanís no es el único que se dio con la directiva del Guadalajara, aunque sí fue el único que decidió levantar la voz y no caer en ese tipo de presiones.“Lo que le hacen a Oswaldo es una medida de presión, y no sólo fue a él sino a otros de sus compañeros, algunos aceptaron y otros no”, sentenció