Lo que sabemos del caso Oswaldo Alanís

¿Qué pasó? El jugador Oswaldo Alanís, quien milita en el equipo de las Chivas rayadas del Guadalajara fue separado del plantel y no realizó el viaje a Cancún con el primer equipo para la pretemporada.Para no dejar de tener actividad fue mandado al equipo de la Segunda División.El jugador pedía extender su contrato al menos seis meses más, el cual vence en junio del 2018.Asimismo solicitaba un aumento salarial, algo que fue totalmente rechazado por el Club, pues únicamente le ofrecían extensión de contrato bajo el mismo sueldo.La nueva Asociación Mexicana de Futbolistas se pronunció en total desacuerdo con la situación por la que atraviesa Alanís y acusó a los directivos del Rebaño Sagrado de actuar en contra de los reglamentos de la FIFA.Posteriormente, fiel a su estilo, José Luis Higuera, CEO de Grupo Omnilife-Chivas, se hizo presente a través de las redes sociales culpando a Jorge Vergara de la situación, pues acotó que hay un responsable de cada área en el equipo, sin embargo, la decisión final es tomada única y exclusivamente por Vergara.Si no se llega a un acuerdo, sería separado del plantel y permanecería en la Segunda División, lo que pondría en duda su convocatoria al Mundial Rusia 2018.En caso de no llegar a un acuerdo, la Asociación Mexicana de Futbolistas reaccionaría y la primer acción sería para la Liga MX.