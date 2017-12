Amenazan con hacer huelga

Publicidad

Elde la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de lade Guanajuato (Astaug), Víctor Jiménez Ramírez, informó que ya ingresó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el pliego petitorio del Contrato de, para un incremento salarial del 6%; un 3% para el Fondo de Previsión Social y 200 pesos más para monederos electrónicos.Latiene un plazo de 60 días para negociar y llegar a un acuerdo con la Astaug, de la contrario el emplazamiento aserá el 1 de marzo a las 20:00 horas.“A nosotros nos toca revisión contractual, y adicional al incremento salarial, estamos pidiendo el 6%; y estamos pidiendo un incremento de 3% para el Fondo de Previsión Social. Estamos pidiendo también un incremento para los monederos electrónicos, ahorita los tenemos en 800 pesos, estamos pidiendo que llegue a 1, 000”, aseveró.Jiménez mencionó que hay un fondo económico destinado para las tres prestaciones, pero que no es suficiente y se tiene que fortalecer.Comentó que el 3% que se pide para el Fondo de Previsión Social, es para que no les ‘pegue’ la inflación de cada año.“Tenemos que meterle algo de recursos a esa prestación, porque aunque los precios no suben muy exageradamente, pero sí tenemos que ir como la inflación. Y de eso depende seguir dando becas de diferentes tipos; de seguir dando apoyos médicos, detalles de muchísimos tipos. Con este fondo se fortalece lo que nos dan para el día del padre, de la madre, del día del niño. Y que de alguna manera nuestra gente no pierda el poder adquisitivo”, explicó el líder de los trabajadores universitarios.También informó que haya un 30% de trabajadores de contrato, por lo que solicitarán que se den 50 plazas, ya que existen empleados de confianza con más de 3 años laborando en la UG.Víctor Jiménez aseguró que si las negociaciones no avanzan con las autoridades universitarias en los próximos 60 días, el emplazamiento a huelga está programado para el próximo 1 de marzo a las 20:00 horas.“Tenemos que hacerlo 60 días antes de la fecha que se programó el emplazamiento a huelga. Cuando es una revisión salarial son dos meses, en esas fechas nos da tiempo para prepararnos, y si es necesario, y espero en Dios no, cerrar la universidad”, sentenció Víctor.Para finalizar, el líder sindical confió en llegar a un acuerdo antes del emplazamiento a huelga, porque “Con esta autoridad ya hemos trabajado. Trabajamos muy bien con ellos. Ellos saben y nosotros sabemos hasta dónde podemos estirar la liga, pero lo que sí exigimos de parte de ellos que haya disposición”, concluyó Jiménez Ramírez.