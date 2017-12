´(Carlos Vela) Nunca quiso ser el mejor´

Publicidad



Para muchos, se va uno de los mejores fichajes en la historia de la, para otros, dice adiós un jugador que pudo estar entre los mejores del mundo, y simplemente no quisose despide de la, dice adiós al sueño europeo en busca de los dólares en, donde será el jugador franquicia del club de expansión de la, en donde cobrará por temporada“Muchas alegrías, se va un verdadero crack”, menciona Xabier Almandoz, presidente de la Asociación de Aficionados Realistas“Que la Real se queda sin su estrella más importante de la década”, responde Mikel Recalde, reportero de Noticias de GipuzkoaY ¿qué dicen los que fueron sus directivos? “Se despide un buen chico… Todo un vasco”, asegura Mikel Etxarri, director deportivo del cuadro vasco de 2012 a 2014Quien se ha ido “bien, pero en su último año deportivo, su rendimiento ha bajado mucho”, y que indudablemente, la pregunta que más se hace uno es porqué “el mexicano nunca quiso ser el mejor de todos”Este día, en el juego contra el Sevilla, el mexicano dirá adiós y la afición lo homenajeará encendiendo una Vela al minuto 11, número que portó durante su estancia de seis años“la salida por la puerta de atrás del mexicano, no puede empañar una trayectoria sobresaliente, no sólo refrendada por unas excelentes estadísticas, sino por la sensación de que, en sus mejores tiempos, era considerado el Messi de los Terrenales“, señala Recaldees una de las frases que más han utilizado sus compañeros, que le adoran, a pesar de que alguno ha tenido que poner la cara tras varios capítulos polémicos que provocó”, añadePorque en estos seis años, Vela se ganó el cariño de todos: “Es alegre, simpático, bromista, muy amigo de sus amigos, quizá introvertido en el comienzo, pero después muy abiertoTras ser padre, le gusta mucho hablar de su hijo, futuro futbolista vascoBuena persona”, dijoex directivoAl final,se va y las preguntas quedan: