Ayuntamiento de Mineral de la Reforma paga deuda de Sedatu

absorbió una deuda de tres millones 470 mil pesos a proveedores de lapara obras y acciones del programaDurante la sesión ordinaria de, los regidores aprobaron modificar el Presupuesto de Egresos de 2017 a fin de absorber la deuda y hacer el pago correspondiente a proveedores.El dictamen que fue votado por las comisiones de Hacienda y Gobernación y aprobado por la Asamblea, señala que el 8 de abril el ayuntamiento firmó un convenio con Sedatu para el programa Hábitat 2016 para ejecutar cinco obras, nueve equipamientos y 38 acciones.El convenio estableció que laaportaría cuatro millones 227 mil pesos, el gobierno estatal dos millones 138 mil pesos y el ayuntamiento dos millones 139 mil pesos.Entre noviembre y diciembre, la Sedatu hizo dos transferencias, una por 598 mil 889 pesos y otra por 208 mil, es decir, en total, aportó 806 mil 889 pesos, quedando pendiente tres millones 470 mil.El 15 de marzo 12 alcaldes que participaron en el programa firmaron un oficio dirigido a la Sedatu para que radicara los recursos faltantes, pero no se obtuvo respuesta.La presidencia municipal expidió oficios solicitando el recurso faltante dirigidos al delegado de Sedatu en Hidalgo,El dictamen detalla que durante junio de 2016,, entonces delegado de, informó de manera verbal a Mariana Jiménez Fernández y Cesar Monroy Vega, secretarios de Finanzas y Desarrollo Social, que pagaran el adeudo y que la federación radicaría 75 por ciento de los recursos del programa para 2017, lo cual no sucedió.En septiembre,, coordinador del Programa Hábitat en el estado fue notificado de la conclusión de las obras, quien solicitó que el municipio cubriera el adeudo para cerrar el ejercicio fiscal 2016, la Sedatu indicó que una vez firmado el documento se radicarían los recursos, pero no se ha efectuado la transferencia.