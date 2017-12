En Hidalgo, no hay alianza PES - MORENA

Publicidad

, dirigente estatal deldijo que su partido quedará fuera de la coalición con Morena para las próximas elecciones, retirando su apoyo aEl argumento es que elno coincide con los ideales de, ya que no representan su forma de pensar y su comportamiento en la actual legislatura.“Hidalgo queda fuera de la coalición, no coincidimos con Morena y no acudiremos a ningún evento del candidato Andrés Manuel López Obrador que empieza en la zona Huasteca. No es por no apoyar aes una persona ajena a nuestros ideales, a nuestra forma de pensar ajeno a lo que ha sido nuestro comportamiento en esta legislatura”, aseguró.Dijo que desde la anterior sesión del Congreso su postura fue que no coincidían con la forma de pensar dey fue por eso que optaron por ir solos, con un candidato propio y no con el ideal de“Son 108 mil votos delen la última elección que no van a ser para Andrés Manuel” agregó.Además, competirán solos en las elecciones de diputados federales y senaduría en, sólo se analizará con su dirigencia estatal como lo harán para la diputación local.comenzará su gira de precandidatura en la Huasteca el día de hoy a las 12:30 horas en el municipio de San Felipe Orizatlán, posteriormente visitará Tlanchinol y Atotonilco el Grande para concluir su gira del día de hoy.Visitará otros nueve municipios dentro de su gira en el estado, la cual culminará el sábado 23 de diciembre en Zempoala a la 16:00 horas.