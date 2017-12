Taxistas dispuestos a canjear publicidad por aumento de pasaje

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A fin de no “raspar” a los usuarios con el inminente incremento a la tarifa del, labuscarán negociar con la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado (Semoth) la autorización de taxímetros, uso decomo combustible y hasta publicidad en los vehículos.Así lo señaló, dirigente de la, quien el pasado martes entregó a la Semoth la solicitud de modificación de la tarifa del transporte público colectivo e individual.En entrevista con AM Hidalgo , Solares Cuevas informó que la petición para incrementar el costo del pasaje en las combis es del 25 por ciento, es decir de ocho a 10 pesos; mientras en los taxis, de 30 a 35 pesos la dejada mínima.“Consideramos que lo que pedimos es justo… pero negociable. La idea es que el incremento a las tarifas se puedan canjear con otras cosas como que se autorice el, se agreguen otros combustibles, como el gas LP y publicidad en los vehículos, cosas que no vienen contempladas en la Ley”, expresó.Solares Cuevas indicó que tan sólo el uso decomo combustible ayudaría a bajar el costo de las tarifas, ya que es más barato que la gasolina (8.32 pesos el litro); mientras que los taxímetros permitirán hacer un cobro real de los viajes y, con la publicidad les ayudaría recibir ingresos extras.De acuerdo con la convocatoria el ajuste al precio de las tarifas en el transporte público, una vez que las agrupaciones de transportistas, concesionarios y permisionarios presentaron las solicitudes de modificación, tentativamente el 26 o 27 de diciembre se dictaminará si procede o no el incremento.De proceder el ajuste a la tarifa, los concesionarios y permisionarios estarán obligados a difundir, durante cinco días hábiles posteriores a la notificación, el aviso respectivo del incremento y colocar el nuevo tarifario en un lugar visible dentro de las unidades y estaciones. Transcurrido este período entrará en vigor la nueva tarifa entre el 1 y 2 de enero de 2018.