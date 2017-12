Apertura en candidatura oxigena, dice Meade

Publicidad

La decisión del PRI de abrir su candidatura presidencial a la ciudadanía es una manera de oxigenarse y reconstruir la confianza con la sociedad, consideró el precandidato presidencial del tricolor, José Antonio Meade.De gira, el aspirante a la candidatura por la Presidencia comentó que el Revolucionario Institucional busca abrir puertas y ventanas para la ciudadanía.Meade se reunió con integrantes de sectores y organizaciones del PRI, a quienes pidió su apoyo para ser ratificado en febrero próximo como candidato presidencial.Previo al acto público, el precandidato del tricolor realizó una “operación cicatríz”, al reunirse con los legisladores Jorge Carlos Ramírez Marín y Pablo Gamboa Miner, quienes aspiraban a la gubernatura de Yucatán y quedaron fuera del proceso, toda vez que Mauricio Sahuí fue electo precandidato de unidad.El precandidato tricolor se comprometió a generar mayores espacios de inclusión para todos los sectores de la militancia tricolor: mujeres, jóvenes, campesinos, obreros, estudiantes y adultos mayores.“Se trata de dialogar, que se sienta en las seccionales que los estamos escuchando, que sabemos cuáles son sus problemas y que les vamos a llevar soluciones”, dijo.La decisión de otorgar una de cada tres candidaturas para los jóvenes constituye un impulso histórico para este sector, afirmó, ya que ellos son la mejor apuesta del país.Aseveró que las mujeres tienen gran importancia para el crecimiento de México porque son las protagonistas del desarrollo del país, gracias a la actitud emprendedora que las caracteriza y por eso merecen mejores oportunidades.“Las mujeres son protagonistas del desarrollo de nuestro país, las mujeres que emprenden, las mujeres que le echan ganas.Esas mujeres necesitan un compromiso claro.Ellas necesitan que las instituciones estén a la altura de su esfuerzo y que las instituciones se preocupen por cuidarlas”, expresó Meade.Aseguró además que “nunca deberá faltarse al respeto a las mujeres” y dijo que es necesario promover esa cultura en el seno de las familias , así como en las escuelas.En el teatro del Pueblo, ubicado en la comisaría de Xmatkuil, al sur de Mérida, y ante sectores y la militancia priísta de Yucatán, el precandidato del PRI, Meade Kuribreña, reunió a cientos de militantes de ese partido y emitió un mensaje que duró apenas 12 minutos.El formato del evento permitió que siete priístas le hicieran preguntas sobre su proyecto rumbo a la presidencia de la República y entre ellas destacó su visión para que en el país haya una vida libre de violencia para las mujeres.Meade puntualizó que se necesita contar con instituciones que estén a la altura de los esfuerzos de las mujeres, “que intervengan para que en las familias aprendamos el valor de respetarlas y que ese aprendizaje se refuerce en las escuelas”.“Que las escuelas sean ejemplo de respeto como instrumento de educación para nuestros hijos”, afirmó el precandidato priísta.Meade Kuribreña dijo que se requiere esa cultura en las calles de nuestras ciudades y en el transporte público, “que en México nunca se le falte el respeto a una mujer”.Aseguró que en el PRI las mujeres sí compiten en las elecciones “y les va bien”, por lo que tienen un compromiso claro con ellas.Precisamente cuando el precandidato hablaba sobre la importancia del papel de las mujeres en el desarrollo del país, una militante le pidió el micrófono, y con voz recia, precisó que este sector necesita un espacio para hablar con el gobierno o con los diputados cuando se presentan problemas en sus colonias.“Necesitamos ese espacio, porque a las colonias nunca llegan los legis- ladores”, acusó la mujer que se presentó de manera anónima, lo que sorprendió a los directivos del PRI en Yucatán y al propio Meade, pues su participación no estaba en el programa del evento.Al evento público en el que estuvo acompañado del ex Secretario de Desarrollo Social de la entidad, Mauricio Sahuí acudieron diferentes sectores del partido político, pero no estuvieron presentes ni el gobernador Rolando Zapata Bello, y tampoco la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, de quien Sahuí se desmarcó recientemente.