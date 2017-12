Examen al PRI, pero de conciencia: Anaya

Publicidad

El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, dijo que antes de pensar en que los contendientes por la Presidencia de la República se realicen cualquier tipo de exámenes, el PRI y su precandidato, José Antonio Meade Kuribreña, deberían hacer primero un examen de conciencia.“Yo con muchísimo gusto me hago todos los exámenes que quieran, pero yo sí quisiera invitar al candidato del PRI a que él haga un examen, pero un examen de conciencia, por el gravísimo daño que le han hecho a México, por ineficaces y por corruptos.Que él empiece por hacer un examen de conciencia por este gobierno que ha sido profundamente corrupto e ineficaz”, afirmó.Anaya Cortés aseguró en un encuentro con periodistas en el CEN del PAN que aunque el PRI insista en que José Antonio Meade es un ciudadano, “la verdad es que es el precandidato del partido del gobierno” y por lo tanto, va a cargar con los negativos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.Más tarde, en Morelia, Michoacán, Anaya se reunió con el gobernador de esa entidad, Silvano Aureoles, con quien acordó trabajar juntos para lograr la transformación que México necesita.En entrevista, previo a su evento político en Morelia, el ex líder nacional del PAN aseguró que tuvo una “muy buena reunión”, con Aureoles Conejo, como uno de los impulsores fundamentales de la coalición con PRD y MC.“Hemos acordado cerrar filas y trabajar juntos para lograr la profunda transformación que necesita nuestro país; yo estoy muy agradecido con él y vamos a trabajar de la mano”, afirmó.Declinó informar si Aureoles le ofreció su apoyo como aspirante a la Presidencia de la República, “pero les puedo decir que estamos trabajando absolutamente de manera coordinada”.Ya en su discurso, acompañado de diputados locales, federales y dirigentes partidistas de Acción Nacional, del PRD y Movimiento Cciudadano, Ricardo Anaya Cortés se dedicó a explicar el porqué de la conformación del Frente Ciudadano.En el salón Cantabria, ubicado al sur de la capital michoacana, ante no más de mil 500 personas convocadas por PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya expuso que el régimen económico, político y social en México está agotado.“Este gobierno priísta ha sido verdaderamente corrupto e ineficaz”.