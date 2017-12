Extraditan a EU a Mario Ramírez Treviño, ex líder del Cártel del Golfo

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex líder del Cártel del Golfo, Mario Ramírez Treviño, "Mario Pelón” o “X-20” fue extraditado a los Estados Unidos el pasado lunes, informó el Departamento de Justicia de ese país.Ramírez Treviño fue detenido por autoridades mexicanas el 17 de agosto de 2013 y es acusado de conspiración por introducir marihuana y cocaína a Estados Unidos.El Procurador General de Justicia Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, John P. Cronan, informó que “esta importante extradición es resultado de nuestra sólida relación de procuración de justicia con el Gobierno de México y de los esfuerzos continuados del Departamento de Justicia para combatir el tráfico internacional de estupefacientes”.Por su parte, el Jefe de Operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Anthony Williams, indicó que “la extradición de Mario Ramírez Treviño es otra demostración de la sobresaliente asociación que tenemos con el gobierno de México.Apreciamos y reconocemos los esfuerzos significativos de nuestros socios mexicanos en hacer que prevalezca la justicia y en desmantelar las organizaciones de narcotraficantes…”.La Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado al respecto.Con la extradición de Ramírez Treviño, suman al menos 349 personas entregadas por México a varios países, principalmente Estados Unidos, por diversos delitos, en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.Entre ellas destaca el ex jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien en enero de este año fue trasladado a Nueva York para ser presentado ante una Corte de Distrito en Booklyn, que lo acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero.Guzmán Loera, recapturado por la Marina Armada y la Policía Federal en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016, es uno de los 63 presuntos delincuentes enviados durante 2017 al vecino país por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero.Ese mismo mes fue llevado también a la Unión Americana Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, ex dirigente del grupo criminal La Familia Michoacana, para ser juzgado por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y lavado de dinero en una corte de Dallas, Texas.La Minsa fue detenido en 2009 en la capital michoacana y se le vincula con el asesinato del cantante Sergio Gómez, vocalista del grupo “K-paz de la Sierra”; estuvo preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 2, ubicado en el Salto, Jalisco.ahc