Hoy vence el plazo para el pago de aguinaldo

Desde cuatro mil hasta 400 mil pesos es la sanción para las empresas que no cumplan con el pago de aguinaldo antes del 20 diciembre.La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que el patrón que no pague oportunamente la gratificación anual, o lo haga por un monto menor, se hará acreedor a una sanción por el equivalente de 50 a 5 mil veces el salario mínimo general.La prestación no debe ser objeto de ningún descuento, salvo que se trate de anticipos a cuenta del mismo o por motivo de pensiones alimenticias; tampoco deberán descontarse los días de incapacidad por maternidad, paternidad o riesgos de trabajo, sufridos durante el año.Finalmente, la STPSH hizo un llamado a los empleados que no hayan recibido su aguinaldo a que presenten su denuncia ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ubicada en el bulevar Ramón G. Bonfil, 1504, fraccionamiento Arboledas de San Javier, en Pachuca.