Prevén que Guillermo Padrés obtenga libertad en enero

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, podría salir libre en enero indicaron fuentes allegadas al caso.El Juez Cuarto de Procesos Penales federales en el Estado de México con sede en Toluca le confirmó el auto de libertad por el delito de delincuencia organizada, pero también ratificó el auto de formal prisión en su contra por lavado de dinero.Al ex gobernador se le imputó el delito de delincuencia organizada que le impedía llevar su proceso en libertad, el Juez Quinto de Distrito del estado de México, resolvió otorgarle un amparo que la PGR no impugnó Por ello, la defensa del ex gobernador presentó una solicitud de sustitución de la medida cautelar.Esta solicitud se sumó a la que también presentó ante el juez penal en la Ciudad de México que lo mantiene vinculado a proceso por el delito de defraudación fiscal equiparada.En consecuencia se prevé que ambos trámites queden concluidos en las próximas semanas y que el ex gobernador recupere la libertad en el mes de enero para continuar con sus procesos penales.