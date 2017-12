Segob firma apoyo en pro de los desplazados de Chiapas

Publicidad

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no dejará problemas a medio solucionar y ello es un compromiso.El encargado de la política interna del país encabezó la firma del Convenio Concertación de Acciones para Atender a la Población Indígena Desplazada en Chiapas, donde dijo que la dependencia a su cargo gestionó 15 millones de pesos para la adquisición de predios que apoyarán a 254 familias desplazadas hace 44 años.“Claro que vamos a resolver lo de las escrituras, no vamos a dejar problemas a medio solucionar, eso lo dejamos como un compromiso”, dijo.Osorio Chong fue testigo de la firma del Convenio de Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Organización Movimiento Social por la Tierra, el cual apoya a 254 familias tzotziles y tzeltales que fueron desplazadas por intolerancia religiosa en 1973, en las localidades de Albania Alta y Yaal Ichin, municipio de San Juan Chamula, Chiapas.Este conflicto que ha dejado miles de desplazados se originó hace más de 40 años, cuando la entonces Secretaría de la Reforma Agraria entregó a Chalchihuitán 363 hectáreas de tierra cerca de Chenalhó, con títulos de propiedad.Chenalhó no aceptó la resolución en aquel momento porque no se respetaron los límites naturales como el río, frontera que se considera ancestral.Los tzotziles de Chalchihuitán alegan que les corresponden más de las 363 hectáreas que tienen.Ayer en la Secretaría de Gobernación, Osorio dijo que el gobierno de la República tiene la sensibilidad y la decisión para solucionar los problemas de los mexicanos.“Hoy damos un paso importante en un estado tan grande como lo es Chiapas y esto nos da pauta para seguir adelante”, aseguró.Se da un paso histórico, dijo, porque se cuenta con la sensibilidad para solucionar un problema.“Tuvieron que pasar 44 años, pero aquí en esta secretaría no estamos esperando que pasen muchos años para ir solucionando los problemas, le entramos frontalmente a cada uno de los que se nos presentan y les buscamos una solución integral.“Hay beneplácito por la solución de este tema que por supuesto que nos dolía, por supuesto que no podíamos seguir viendo el andar de la gente de un lugar a otro”, mencionó el secretario de Gobernación.Al acto acudió el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello (PVEM), quien dijo que el trabajo conjunto entre los gobiernos de la República y el estatal fue fundamental para darle solución definitiva al problema que afectaba a las familias desplazadas del municipio chiapaneco.