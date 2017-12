Puigdemont da la puntilla al PDeCAT

Si hace un año la consigna era “o referéndum o referéndum”, este martes Junts per Catalunya ha cerrado la campaña bajo lema “o Puigdemont o Puigdemont”. La candidatura del expresidente de la Generalitat culmina una contienda centrada en reivindicar su figura y planteada prácticamente como un plebiscito entre él y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Con ello, el expresidente ha tratado de dejar fuera de juego a ERC, que partía como favorita en estos comicios. “Solo Junts per Catalunya defiende el retorno del presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y todos los consejeros y consejeras”, ha afirmado en un acto de final de campaña la número cinco por Barcelona, Laura Borràs.

Ante la negativa de Esquerra de concurrir a estas elecciones con listas conjuntas, Puigdemont decidió hacer una suerte de lista del presidente plagada de independientes, dejando en un segundo plano al, que todavía no ha podido presentarse a unas elecciones bajo esas siglas ni con un programa de centro liberal, como aspiran sus dirigentes.Y este martes, en su último discurso antes de los comicios desdeapeló al voto de "todos los independentistas", "catalanistas" y "demócratas", con independencia del partido en el que militen, para ser elegido presidente de la. A pesar de hallarse en Bruselas,ha estado en todos los mítines principales a través de videoconferencia. Es más, su equipo de campaña ha explotado al máximo las posibilidades de la tecnología y este martes ha cerrado la campaña con lo que bautizaron como megamitin. Alrededor de cien localidades prepararon actos con una gran pantalla para oír el mensaje de Puigdemont.En Barcelona, el mitin final se ha celebrado en la plaza de la Virreina, en el, con la participación deambos candidatos independientes. Puigdemont afirmó que el 27-S el bloque independentista obtuvo el "mandato" de "construir un estado independiente". Tras dos años de trabajo, sostuvo, el proceso terminó en la consulta ilegal del 1 de octubre. "Dijimos que haríamos un referéndum y fue un referéndum. Dijimos que el pueblo dedecidiría y decidió", ha aseverado.El partido ha quedado fagocitado por la candidatura del expresidente de tal forma que en los principales mítines apenas han participado sus dirigentes. Ely presidente del, Artur Mas, solo habló en el que se celebró en Bruselas y ha acudido a algunos actos secundarios. También se han volcado en eventos de pequeño formato la vicepresidenta del partido, Neus Munté; la coordinadora general, Marta Pascal; el coordinador organizativo, David Bonvehí, o la presidenta del Consell Nacional, Mercè Conesa. Ninguno de ellos ha intervenido en los principales mítines de la campaña.De hecho, el anuncio de Puigdemont de presentarse a las elecciones pilló a contrapié a parte de la dirección del. Este martes ha vuelto a explicar la razón de esa decisión. "La respuesta furibunda de suspender las instituciones catalanes y castigar al pueblo denos obligó a tomar decisiones trascendentes. Por eso me he presentado", ha afirmado ante un público que gritaba "¡President, president!".ha planteado de nuevo las elecciones como un plebiscito y sostuvo que la única alternativa a un "Estado independiente" es la aplicación del "155". El expresidente catalán ha vuelto a prometer que si gana el bloque independentista y es investido como presidenta regresará de Bruselas y entrá al Palau con "todo el Govern". Es más, apela de nuevo al "voto útil" diciendo que este hará posible su vuelta y la de todos los consejeros que permanecen en Bélgica y de los exconsejeros y líderes soberanistas en prisión.