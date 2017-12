Atiende Dehusex a más de mil 600

Publicidad

Con atención psicológica y jurídica, a través de ferias de servicios encaminadas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y apoyo a personas que buscan matrimonios igualitarios, la asociación Desarrollo Humano y Sexualidad (Dehusex) atendió a más de mil 600 personas este año.La asociación se dedica a trabajar en favor de grupos vulnerables no sólo en Irapuato sino a nivel regional, apostando por la detección temprana del VIH-Sida, la prevención de diversas enfermedades y al respeto de los derechos humanos.Arturo Álvarez Martínez, presidente de Dehusex señaló que el 2017 fue un año de trabajo arduo, en el que pudieron abrirse puertas a nuevos proyectos en coordinación con instancias gubernamentales y otras asociaciones civiles.“Este mes de diciembre hicimos dos capacitaciones, talleres a varias partes de la república, esto nos ayuda mucho para arrancar el año 2018 con muchos más conocimientos, más herramientas y seguir trabajando”, dijo.Entre las acciones a destacar de este año, estuvo la aplicación de 600 pruebas de detección oportuna de VIH en varios municipios, con las que pueden ayudar a las personas con diagnóstico positivo a ser referidas a una institución de salud para su atención médica.Además, trabajaron con mujeres dedicadas al Sexo Servicio, que no están dentro del padrón municipal, a través de pláticas, detecciones de enfermedades de transmisión sexual y pláticas enfocadas a la salud de la mujer, derechos humanos y prevención.Álvarez Martínez destacó que no pueden dejar de lado a este sector de trabajadoras sexuales, pues es necesario el apoyo y ofertar los servicios de salud, además de ser un conducto para que se sumen a este padrón municipal.“No podemos quitar el dedo del renglón con jóvenes, adultos y adultos mayores también, trabajamos con chicas que no están dentro de un padrón, porque de pronto las que si están en el padrón dicen que no se les ayuda, estamos con chicas y chicos”, dijo.Otra de las acciones que ha impulsado Dehusex en los dos años son los matrimonios igualitarios, logrando concretar este año 5 matrimonios, y quedaron pendientes 3 que no cumplieron con los requisitos legales.“El año que entra seguiremos trabajando, se acercaron 3 personas de una familia que quieren que los apoyemos para casarse, espero que también se acerquen”, dijo.El presidente de Dehusex indicó que las personas que quieran acceder a algún servicio pueden buscarlo en redes sociales en su página personal Arturo Álvarez Martínez, o en el teléfono 4621090448.