Critica Diputada militarización

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto eran 11 los estados que contaban con apoyo del Ejército Mexicano, mientras que en 2017 son 28 entidades de la República Mexicana las que cuentan con apoyo militar.Así lo señaló la diputada federal, Lorena Alfaro García, quien agregó que no hay una estrategia nacional de fortalecimiento a policías en lo local, factor importante que se dejó fuera de la Ley de Seguridad Interior.“¿Qué quiere decir?, ¿dónde están los resultados? No existen, ese es un tema. El otro tema que el PRI Gobierno no quiso atender, es la reforma a la Ley de Seguridad Pública, donde plantearan de manera integral las acciones que se podrían realizar, para fortalecer las policías estatales, municipales y federales, fue la que desecharon”, indicó.La legisladora panista agregó que esta Ley de Seguridad Pública se estuvo trabajando durante dos años, para poder presentar a los mexicanos una estrategia, desde el punto de vista legislativo, para fortalecer a las corporaciones de policías en municipios y estados.“Y que la permanencia de las Fuerzas Armadas sea temporal y no permanente, que su presencia sea la excepción y no la regla”, señaló.Opinó que la forma en que los priístas y sus 'aliados' en las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron esta Ley de Seguridad Interior fue 'desaseada' y que no demuestra una estrategia para reforzar la capacitación y actuación de los policías municipales y estatales.“No puede haber Ley de Seguridad Interior sin que existan reformas a la Ley de Seguridad Pública que fortalezcan a policías. Nosotros estamos de acuerdo en que la participación de las Fuerzas Armadas deben regularse, pero no estamos de acuerdo en que no se haga de manera paralela con un proyecto que busque fortalecer las tareas de Seguridad Pública en este país”, insistió.La Diputada Federal aseguró que al Gobierno Federal no le importa la seguridad, señalando que este 2017 es el año más violento de este sexenio, lo que se demuestra en que son 10 semanas en las que no se cuenta con un Procurador General de la República.“También al cuarto para las 12, de manera desaseada aprobaron una consulta popular para que en la elección del 2018, el ciudadano vote si quiere Mando Mixto o si quiere Mando Único. Esto es absurdo, es risible, en el cuestionamiento le van a decir: '¿Quieres 32 policías profesionales o quieres mantener las cerca de mil 800 policías municipales que no tienen las capacidad y las características para hacer esta función?', es una pregunta con juicio de valor y la respuesta en automático será que quieren un Mando Único con 32 súper policías estatales”, finalizó.