Durante la aprobación del informe de Seguridad del mes de septiembre, el regidor del PRI, Armando Uribe Valle reprochó que las cifras se maquillen y no se les entreguen informes completos.Destacó que en septiembre, se reportan sólo 4 homicidios dolosos, cuando en medios de comunicación se dio a conocer que eran más los asesinatos cometidos.Enfatizó que la culpa es del Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien no ha sabido reconocer la problemática.A la inconformidad se sumó el regidor del PRI, David Muñoz Torres quien enfatizó que en este informe no se incluyeron trabajos de otras dependencias como Proximidad Social, que es una de las áreas que más presumen.Asimismo dijo que vaciar las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el informe de la localidad, no ayuda a tener estrategias de fondo para bajar los índices delictivos.