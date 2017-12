Reprochan que Gobierno ‘rasure’ cifras de inseguridad

Publicidad



“Me van a decir que si la culpa de todo la tiene el Presidente, y yo les digo que sí, me hubiera gustado que estuviera aquí para que respondiera (...) está maquillado (el informe), nosotros lo hemos señalado, el informe que dio este Ayuntamiento y que lo baja del Secretariado, da cuatro homicidios dolosos en septiembre; en La Parranda fueron cinco el 12 de septiembre, uno de ellos se ha de haber suicidado”, dijo.



“Encontramos una falta de estrategia de fondo (...) algo está fallando, si nos esconden la información o el Secretario no la quiere presentar, poco vamos a poder ayudar”, dijo.

a los reportes publicados en medios de comunicación, durante la aprobación de los informes de Seguridad de septiembre y octubre.El regidor del PRI,enfatizó que se ha escondido información relacionada a la seguridad o, y culpó de manera directa al alcalde, quien no estaba presente en la sesión por cuestiones de salud.Destacó que en octubre, pues mientras la cifra oficial da cuenta de 16 homicidios dolosos, medios de comunicación señalan entre 29 y 31 homicidios en ese mes.Por su parte, el regidor priísta, David Muñoz Torres se dijo decepcionado del formato en que se presentó el informe y agregó que las cifras de septiembre carecían de información de dependencias como Proximidad Ciudadana y destacó que hace falta redefinir el plan de seguridad.Los panistasen materia de seguridad, y que pareciera que los ediles priístas no están de acuerdo con ninguna acción de gobierno.Asimismo, el primer síndico,señaló que no se maquillan cifras, y que en ese caso, pues esta instancia se encarga de dar la información de incidencia delictiva.