Espera Verde resultados de PGR en tema Diego Sinhué

"Nosotros como partido presentamos una queja ante los órganos electorales porque consideramos que hubo uso del recurso público en cuanto a los programas sociales para posicionarse como posible candidato o precandidato de su partido, vamos a esperar los resultados de las autoridades federales", recordó el dirigente.



"Hoy tenemos que cuidar muchísimo el tema de la credibilidad porque es lo que los ciudadanos reclamamos en la cuestión de las contiendas electorales, las trampas, los abusos que se generan cuando tienen el control de un gobierno y es lo que hizo con un programa denominado Impulso", manifestó Contreras Guerrero.

El dirigente del Partido Verde Ecologista (PVEM) en Guanajuato,manifestóque síal ex secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo por uso indebido de recursos Opinó que si la PGR ya lo citó es porque hay pruebas de la comisión de un delito.Además reprochó que el ex funcionario haya querido poner en desventaja a otros posibles candidatos no sólo de un partido sino de todos.