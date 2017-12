¿Regresarán planes de tren elevado?

Publicidad

El gobernador Miguel Márquez Márquez informó ayer que se dejará el proyecto para un tren elevado en León con el objetivo de que se pueda convertir en un tren interurbano que conecte a varios municipios.Anunció que en enero ya arranca el proyecto del UneBús que conectará a varias ciudades metropolitanas, desde Purísima, San Francisco del Rincón, León, Silao y Guanajuato capital.Sin embargo, aclaró que por el momento no hay dinero para hacer un tren interurbano como se ha venido proyectando desde hace años, pero sí dejarán las bases para un proyecto integral de movilidad al término de su administración.“Queremos dejar un proyecto integral de movilidad. En enero arranca el UneBús y esto es parte de un proyecto. Creo que Guanajuato no está lejos de empezar con los primeros trenes, si ya no interurbanos, si de interciudad, dentro de la ciudad”, dijo.El Mandatario citó como ejemplo a Celaya, a la que ya se le destinaron siete millones de pesos para un proyecto ejecutivo, donde están las vías del ferrocarril.“Una vez que se haga el Ferroférico esas vías se tendrán que dejar para un proyecto de movilidad interurbana”, explicó.Hizo énfasis en que primero se debe pensar en que las ciudades cuenten con un tren y luego pensar en un interurbano.“Esto porque al Estado no le alcanza para financiar un tren interurbano entre ciudades en todo el corredor industrial. Pero sí puede empezando en las ciudades”, confió Márquez.Lo anterior luego de reunirse ayer a puerta cerrada en la Expo Bicentenario con líderes empresariales de la entidad donde se dieron a conocer los proyectos que tiene para el cierre de su administración.“Soy un convencido de que se tiene que dejar un proyecto ejecutivo que comunique a cada ciudad con un tren, un metro. No sustituirá al Sistema Integrado de Transporte (SIT), se trata de un proyecto integral y no se trata de sustituir”, añadió.“Si no le apostamos a este proyecto, con el gran crecimiento del padrón vehicular, Guanajuato va a ser insostenibles dentro de los próximos 15 años a este ritmo”, finalizó.