ANAYA EN LEÓN

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El virtual candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, tiene hoy un encuentro en León con la militancia del PAN, y unos cuántos representantes de sus aliados PRD y MC.Se prevé que estén el gobernador Miguel Márquez y el suspirante Diego Sinhué Rodríguez. Su rival, Fernando Torres, no se sabe si irá, y al que no cuenten es a Juan Carlos Romero Hicks.A las 6 p.m. en Poliforum es el único evento programado en la agenda del queretano. Va a encontrar un partido donde es hora que nadie sabe cómo va a designarse candidato a Gobernador sin dejar heridos.El gobernador Miguel Márquez sostuvo una larga encerrona ayer por la mañana en un salón del Parque Guanajuato Bicentenario con un grupo de unos 30 empresarios de varios municipios. La intención era hacer un balance de los logros y pendientes de la Administración estatal en sus cinco años. El anuncio más importante fue que quiere dejar al menos un proyecto ejecutivo de tren elevado para León.La realidad es que eso del tren ya no da para el optimismo, menos a 9 meses de cerrar el Gobierno. Desde hace tres décadas los guanajuatenses tienen escuchando el proyecto del tren interurbano para conectar el corredor industrial; se gastó una millonada en los derechos de vía y proyectos, nada pasó. El Gobierno Federal pronto les dejó claro que no le entraba y el Estado terminó por abortar el sueño.Al final todo quedó en un sistema de autobuses llamado “Unebús” que tampoco arrancó cuando se dijo. Ayer Márquez les aseguró que ahora sí en enero viene la primera etapa: de los Pueblos del Rincón-León-Silao-Guanajuato, y ya de la segunda hacia Irapuato, Salamanca y Celaya mejor ni dijo nada. Lo cierto es que ese proyecto resuelve en casi nada el gran problema de la movilidad en el corredor.Hace unos días en la reunión de fin de año con representantes de los medios de comunicación y ayer con empresarios, el Mandatario repitió que las finanzas de Guanajuato dan para que el siguiente Gobernador tenga un margen para endeudarse hasta por 8 mil millones de pesos sin que la calificación crediticia se afecte.“Las finanzas que tenemos en el Estado nos dan para empezar el tren interubano por etapas”, dice 3M ya casi por irse. Agrega que para ello requieren apoyo del Banco Mundial y de Banobras. El Plan 2040 que está en proceso de elaboración por el Iplaneg urge a que Guanajuato atienda ese tema ¡pero yaaaa!El director general del Sistema Integrado de Aseo Público, Roberto Centeno, respondió al rudo desplegado publicado hace unos días por la empresa Red Ambiental, en el que acusa al Municipio de engañar con el presumido ahorro en el costo del servicio de recolección de basura, razón por la cual el Ayuntamiento le retiró la concesión de 20 años a esta empresa regiomontana el 23 de junio pasado.Hace unos días el Ayuntamiento autorizó que en 2018 las tarifas del servicio de recolección tengan un ajuste del 19% en la zona “A”, que opera la empresa Gisa; y del 21% en las “B” y “C”, a cargo de PASA, ésta última también de capital regio que entró al quite de las zonas que operaba Ambiental.Ante esa noticia Red Ambiental puso el “grito en el cielo” y en un desplegado en medios señaló: “El supuesto ahorro con el cambio de empresas fue una mentira”. Además acusa que el servicio no ha mejorado, que hay más basura en las calles. Y en la batalla legal advierte que no se dan por vencidos: “Seguiremos luchando en los tribunales para regresar a prestar un servicio de calidad”.El directivo del SIAP explicó en su momento que el llamativo ajuste representa una actualización extraordinaria de las tarifas pues las nuevas concesiones, por orden del Tribunal Administrativo, se otorgaron en base a las propuestas de las empresas en mayo 2014. En lo subsecuente el incremento será anual según la fórmula de cálculo que cada una de las empresas tiene en su título de concesión.El SIAP reforzó ayer con datos duros que el ahorro para 2018 es de 15.9 millones de pesos. Lo explica así: a Pasa se le pagará 110.9 millones el siguiente año y, de seguir con Red, serían 126.9 millones. Así que la actualización del 20% llama la atención mediáticamente pero juran que es menor a lo que había.Ahora que, si esos 15.9 millones es en promedio el ahorro anual, pues al final de los 20 años eso equivale a un estimado de 318 millones. ¿De dónde salen los dos mil 700 millones de ahorro prometidos? Al final lo que diga Red y el Municipio no importa, la verdad irrefutable serán los pesos.Respecto a las quejas del servicio a partir de las nuevas concesiones (desde septiembre), Roberto Centeno asegura que son las mismas que había antes, tres o cuatro diarias, ni menos ni más, nada de preocupar. Lo que sí promete es que en enero próximo PASA estará en las calles con una flotilla 100% renovada. “Son 45 unidades nuevas, modernas, con una mayor capacidad”, aseguró.Durante casi cuatro horas el gobernador Miguel Márquez Márquez y su secretario de Desarrollo Económico, Memo Romero Pacheco, se reunieron en un desayuno de fin de año con algunos liderazgos empresariales para repasar varios temas, entre ellos la expectativa de que las inversiones extranjeras seguirán en 2018.También les informó del paquete de nuevas obras que vienen para León y otras que están por licitar como la ampliación a cuatro carriles de Puerto Interior a la carretera Silao-San Felipe.Asistieron: Jorge Ramírez (Coparmex), Ricardo Alaniz (Concamin), José Arturo Sánchez (CCEL), Arturo Pinto (Flecha Amarilla), Gerardo González (CICEG), Guillermo Ramos (CMIC), Roberto Novoa, Memo Velasco y Fernando Cuadra.