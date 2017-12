Corredor Industrial

Publicidad

El próximo año, un grupo de empresarios leoneses de calzado podría fabricar 250 mil pares con valor total aproximado a 5 millones de dólares para Kenneth Cole.Varios modelos de la marca propiedad del diseñador del mismo nombre, son producidos en China y comercializados en el mercado estadounidense.El proyecto potencial que está en proceso de gestarse, y que de ser así, en junio de 2018 empresas leonesas comenzarían a maquilar, fue logrado por medio del Plan Internacional creado por la CICEG y que comenzó a funcionar este año bajo la batuta de gente como Daniel Sepúlveda, gerente de Comercio Exterior de la Cámara del Calzado.El objetivo de la plataforma es promocionar a la nueva generación de calzado mexicano con colecciones auténticas, con el apoyo del despacho italiano Matori y CBS, despacho de expertos en comercialización en Estados Unidos.Con Matori, las 13 empresas de calzado que son parte del programa trabajan sobre una metodología ya probada para desarrollar propuestas acorde a la identidad y mercado al que va dirigida su mercancía, mientras que CBS entra en la parte de la comercialización con presencia en las ferias de calzado de Las Vegas y Nueva York, además de visitas con firmas norteamericanas como Nordstrom, Hush Puppies y la propia Kenneth Cole que ahora es con la que existe un proyecto más firme.Los directivos de KC estuvieron en la pasada feria de Sapica en su edición de agosto, visitaron las 13 empresas y han seleccionado con cuáles quieren trabajar e incluso se han sumado un par más de fabricantes al barco, pues cumplen con el perfil de calzado que Kenneth Cole quiere maquilar en México.Las empresas involucradas en el Plan de Internacionalización son: Brantano, Caborca, Lobo Solo, Elefante, Bambino, Eescord, Muro, Paladín, Court, Cream Soda, Andar Export, Perugia y Seducta.El programa recibe apoyo de Gobierno de Guanajuato, Cofoce y de la Iniciativa Privada.El programa de certificación de calidad Mexican Shoes Quality (MSQ) creado por la CICEG, ahora también se aplica en Colombia.Fabricantes de calzado de tierras cafetaleras, al conocer los detalles de la plataforma que busca mejorar el desempeño productivo, la calidad en los productos y elevar la competitividad, negociaron con la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato para exportarles la metodología que hoy se aplica a 50 empresas y 33 consultores y catedráticos de la Universidad privada de Colombia EAN.Los fabricantes de calzado colombianos que ya han comenzado a involucrarse en MSQ son de Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín.En Guanajuato, de acuerdo a los datos proporcionados por el Centro de Valor Empresarial de México (CEVEM) al frente de Oswaldo Castillo Torres, en Mexican Shoes Quality se capacitaron este año 3 mil 112 personas, 267 empresas fueron atendidas para una suma de 78 mil 476 horas de consultoría.Se viene la temporada de regalos y si en su mente está la intención de obsequiar un libro, Amazon compartió la lista de los más vendidos en su plataforma en 2017.Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo es la obra impresa en español más comercializada en amazon.com.mx, The Legend of Zelda: Art & Artifacts de Nintendo fue el libro impreso en inglés más vendido en la tienda durante este año.En la tienda Kindle de amazon.com.mx, la compañía estadounidense de comercio electrónico compartió que Origen de Dan Brown es el eBook más vendido en español y The 5 Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage de Mel Robbins, el más vendido en inglés.El reporte detalla que el libro impreso más vendido escrito por un mexicano y cuya primera edición fue publicada este año fue la Historia de la república del youtuber Chumel Torres.La empresa Oportun ofrece 500 vacantes para migrantes en retorno que dominen el inglés para trabajar en actividades de un Call Center.La oferta de vacantes es por medio de un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias que dirige Susana Guerra Vallejo.Por parte de la empresa ubicada en León estuvieron presentes Eduardo Andrés Lugo Morales de VP & Country Manager; Cecilia María Iturbide Linares, directora de Legal Counsel; además de Pamela Jiménez Escobar, de Trainer de Cobranza.