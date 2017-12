Ex policías pasarán más de 29 años en prisión

Publicidad

Los ex policías Eulises Santiago Martínez, conocido como “El Moreno”, y Pablo Torres García, alias “El Güero”, han recibido su sentencia por el delito de violación en agravio de dos menores de 12 y 14 años.Apenas el 24 de febrero el Juez Octavo de lo Penal les dictó formal prisión por el delito.A los ex preventivos se les acusa de abusar sexualmente de dos menores a las que detuvieron con la excusa que habían cometido una falta administrativa.Santiago Martínez y Torres García fueron detenidos la madrugada del domingo 21 de febrero del año pasado, luego de que la madre de las niñas, los reportara por haber abusado sexualmente de ellas.Pablo Torres, de 24 años, presuntamente impuso la relación sexual a las menores mientras que su compañero Eulises lo observaba y vigilaba para que no fueran sorprendidos.Las esposaron y subieron a la unidad para inmediatamente llevárselas a un lugar alejado y solitario para después abusar de ellas y amenazarlas con hacerles algo peor si contaban lo sucedido, fue lo escrito en la causa penal número 51/2016-A.Después del hecho, las menores de edad llegaron a su casa y le platicaron a su mamá lo sucedió, y de debido al reporte que hizo casi de inmediato es que los preventivos fueron ubicados y detenidos.Desde febrero del año pasado los ex policías están recluidos en el Cereso.A casi dos años del hecho, el Juez dictó sentencia a los inculpados.Pablo purgará una pena de 32 años, 2 meses y 15 días en prisión, mientras que Eulises permanecerá a 29 años, 6 meses y 22 días.Los dos deben pagar una multa como la reparación de los daños.