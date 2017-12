No les pagan y amagan con cerrar guarderías

Publicidad



"Las reglas de operación marcan que cada día 15 de cada mes debemos de recibir el pago por lo que ya hemos trabajado", indicaron.



"Estamos laborando con lo poco que tenemos de ahorros, estamos atendiendo los alimentos de los niños, la quincena pasada de las maestras, hemos tratado de cumplir y cubrir nosotros lo más que podemos como responsables de las estancias infantiles", contaron las afectadas.

Dijeron que hasta donde tienen conocimiento la Tesorería de la Federación (Tesofe) es quien debe darles su pago.



"Comentaron que estaba retenido el pago por un ambiente controlado, no sabemos a qué se refieren con eso", dijeron.

