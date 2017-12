¿Cómo te puede afectar la reforma fiscal de EU?

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Finalmente el Congreso de Estados Unidos aprobó la reforma fiscal de Donald Trump que estará vigente desde enero de 2018. Se trata del cambio tributario más importante de los últimos años desde 1981 cuando el presidente era Ronald Reagan.La importante reducción en la tasa de impuestos para las empresas, entre otros cambios de fondo, no sólo afectará a los corporativos establecidos en nuestro país sino también a nosotros.¿Por qué debe interesarte la reforma fiscal de Trump?Si trabajas en una empresa multinacional con miles de millones de dólares almacenados, sin importar si es estadounidense, francesa, o brasileña ahora tú empresa tendrá que lidiar con las deducciones limitadas de intereses y con las consecuencias de los impuestos indirectos.Quizá decida cambiar de domicilio fiscal a EU para aprovechar la reducción de impuestos con todo y las utilidades que genere, lo que repercutirá en el balance de la empresa.La reducción en la tasa del impuesto corporativo va a cambiar drásticamente en cuanto a los incentivos para las empresas, al pasar del 35% al 21%. Esto va a afectar el proceso de toma de decisiones de todos los departamentos de impuestos.Si tú empresa tenía planeado hacer una fusión o una adquisición para mejorar, es muy probable que ahora detenga sus planes y repercuta en los empleados.La curva de aprendizaje que tomará tiempo familiarizarse con el nuevo esquema tributario, podría provocar que los mexicanos que envían remesas desde Estados Unidos, reduzcan el monto de los migradólares, por no saber si van a pagar más de impuestos de manera individual o no podrán hacer más deducciones o gozar de las mismas exenciones.Si trabajas en un despacho fiscal, olvídate de la Navidad y de festejar el Año Nuevo. Empaparte de la nueva reforma fiscal para asesorar a tus clientes, te tomará tiempo y dinero, pues todo mundo ahora querrá saber los efectos que tendrá sobre México y los mexicanos.La reforma tributaria del gobierno de Donald Trum, provocará una revolución fiscal en todo el mundo, según prevén los expertos en temas de impuestos, y México por ser el país vecino del sur y uno de sus socios comerciales como parte del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLCAN), sufrirá en primera línea sus efectos.Esto repercutirá en los planes de las empresas para 2018 como una variable más a tomar en cuenta, además del pronóstico de crecimiento esperado para la economía mexicana, la inflación y el tipo de cambio que son base para las expectativas de generación de nuevos empleos.