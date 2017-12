Denuncia PAN triangulación hacia al PRI ante Fepade

Publicidad



"No vamos a permitir que este sea el manejo que se dé en el año 2018 y hacemos hoy una denuncia ante la Fiscalía para que entre al fondo del asunto y haga una investigación profunda. Esta es la prueba de fuego del recién nombrado titular de la Fepade (Héctor Díaz Santana)".



"Hay que contestar las cosas de manera directa: la pregunta al anterior Secretario de Hacienda (José Antonio Meade) es si conocía o no de estos desvíos y no contestar con una derivada y haciendo referencia a alguien más", acotó.



"A ver. ¿Vas a procesar los temas de corrupción sí o no? Hubo esa transferencia ¿sí o no? No creo que lo que se haya hecho sea un deslinde de ningún funcionario", respondió.



"Entonces Corral ¿no fungió como tapadera?", se le insistió.

La dirigencia del PAN presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia por la triangulación de recursos públicos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría autorizado para campañas del PRI.Damián Zepeda, dirigente nacional, reclamó una investigación, y aseguró que el Gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, no fungió como tapadera del caso, luego que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recurriera hoy mismo a la figura del Mandatario para deslindarse de los hechos.Cuando se le preguntó por el hecho de que el PRI había recurrido a la figura de Corral para deslindarse de los hechos, el dirigente afirmó que Enrique Ochoa Reza, líder del tricolor, debía contestar las cosas de manera directa.De las declaraciones del Gobernador Corral con las que el PRI se valió para deslindarse, Zepeda aseguró que lo que había dicho es no tenía conocimiento de una intervención de determinados funcionarios nacionales y que debía cuidarse el sigilo de las investigaciones."¿Es válido que el PRI hubiese recurrido a la figura del Gobernador Corral?", se le preguntó."A mi juicio, por supuesto que no y la persona del Gobernador es una persona íntegra y honesta y él simplemente está dando respuesta de lo que él tiene conocimiento", sostuvo.