Edil presume obras con música de 'El Komander'

El alcalde de Río Bravo, Juan Diego Guajardo Anzaldúa, volvió a la carga: publicó en sus redes sociales un video en donde presume obras, pero ahora con música. La canción se llama "Soy de rancho".A las 21:20 horas de este martes el controvertido presidente municipal compartió en su cuenta personal de Facebook un video que tiene una duración de 3 minutos 39 segundos.Guajardo, quien llegó al ayuntamiento por la coalición PRI- PVEM-Panal, aparece en lo que presuntamente es su oficina, vestido de camisa de cuadros y con sombrero.Suena un teléfono antiguo, contesta y le rinde cuentas de sus obras en el municipio a alguien a quien le dice, "señor presidente".Después comienza la música que hizo popular el Komander, pero con otra letra: "Si señor, ¡soy de Río Bravo! De Río Bravo, Tamaulipas. Soy nacido y creado en el puente, en colonias y ejidos me la he navegado".En el resto del video presume acciones de su administración municipal y el apoyo del gobierno federal, así como de los diputados federales del PRI.A las 22:20 horas el video en Facebook llevaba más de 10 mil reproducciones y se había compartido 556 veces.Anteriormente Juan Diego Guajardo grabó un video haciendo playback con el tema "Yo no fuí" que popularizó Pedro Infante; y celebró el Primer Informe de su administración municipal al ritmo de "I Will Survive".