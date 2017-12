Fustiga Meade alianzas opositoras

Publicidad



"Una alianza de ese tipo desencanta a uno y otro, una alianza de ese tipo divide, confunde y resta".



"Una alianza que suma a quienes históricamente han sido adversarios ideológicos, deja confundido a quien cree en los principios del PAN y a quien cree en los principios de la izquierda", afirmó.



"Alianzas que no tienen en común, más que la búsqueda del poder, confunden, desencantan, desestimulan, rompen y dividen".



"Lo único que hacen es confundir. Y hemos visto caso tras caso cómo los gobiernos que se hacen de aquellos que compitieron en alianza, resultan en gobiernos carentes de propuesta y de funcionalidad", acusó.



"Son propuestas que suman porque no entramos en contradicción, sino que hacemos nuestras y ellos suyas una misma ruta de certeza y de experiencia", expresó.



"Esas son las que estamos buscando y no aquellas en donde la única coincidencia es la búsqueda de poder".

José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, se lanzó este miércoles contra las alianzas opositoras a las que acusó de dividir, restar, desencantar, confundir y desestimular a militantes y electores.Desde la sede nacional del tricolor, el ex Secretario de Hacienda criticó primero a la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador, integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).El ex Secretario de Hacienda sostuvo que existen evidentes contrastes en el modelo de País que proponen los aliados del tabasqueño.Meade también descalificó la coalición formada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano al argumentar que las diferencias ideológicas generan confusión en los electores.El aspirante presidencial aseguró que este tipo de alianzas "destruyen militancia", ya que buscaban como compañeros de viaje a quienes han siempre han sido sus contrincantes.Meade advirtió además que los gobiernos emanados de coaliciones opositoras no han entregado buenos resultados.En contraste, el ex funcionario reivindicó la coalición del Revolucionario Institucional (PRI) con los partidos Verde y Nueva Alianza, al afirmar que son compañeros de viaje "creíbles".