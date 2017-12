Nace bebé que estuvo congelada por 25 años

Tina tenía 18 meses cuando un embrión donado por una pareja fue congelado, el mismo con el que el pasado 25 de noviembre consiguió ser madre en Tennessee (EE UU). Un embrión que se congeló el 14 de octubre de 1992 y que hoy es una bebé llamada Emma que vino al mundo con 2,940 kg de peso y poco más de 50 centímetros de altura.

Veinticinco años esperando para nacer y poner fin a siete años de intentos fallidos de una pareja que acudió a la donación de embrionestras no lograr procrear de forma natural por problemas físicos.

En Estados Unidos no existe el anonimato de los donantes de embriones, por lo que cuando la pareja fue considerada apta para el proceso tuvo dos semanas para elegir al idóneo entre 300 perfiles.

El primer intento fue fallido, lo consiguieron con la segunda opción, pero lo que no sabían era que aquel embrión tenía 25 años de antigüedad.

Los padres conocieron la sorprendente noticia el pasado mes de marzo, cuando la embrióloga Carol Sommerfelt, del Centro Nacional de Donación de Embriones de Estados Unidos, les informó. Para este centro, este “es el más longevo congelado que ha nacido satisfactoriamente”, informa la CNN.

“¿Se da cuenta de que yo tengo 25 años? Este embrión y yo podríamos haber sido mejores amigas”, preguntó la joven Tina a su médico. “Solo quería tener un bebé, no me importa si es o no un récord mundial”, afirma la joven, con 26 años ahora, en el mismo medio. “Es muy excitante que esto haya sucedido, sobre todo considerando el tiempo que llevaba el embrión congelado”, ha añadido Sommerfelt. El más longevo con éxito, hasta la fecha, había permanecido dos décadas en este proceso.