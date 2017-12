Consar: 2018 será complicado para Afore

Publicidad

de la, informó que el año próximo presentará un escenario complicado para las Afore ante la incertidumbre en los mercados por la reforma fiscal en Estados Unidos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las elecciones presidenciales en nuestro país.En conferencia de prensa, Ramírez dijo que tampoco se descartan periodos de volatilidad ante la expectativa de un alza en las tasas de interés en Estados Unidos; sin embargo, dijo que el ahorro para el retiro de los trabajadores ya ha experimentado movimientos abruptos ante coyunturas internacionales."Las Afore han demostrado que están preparadas para periodos de volatilidad", dijo Ramírez.Según el funcionario, lascon un rendimiento real de, el cual ya descuenta el impacto de la elevada inflación que se tuvo durante el año.Con datos del 19 de diciembre, las, con lo que 2017 cerrará como un año positivo para el ahorro pese a las presiones en los mercados internacionales.Ante las elecciones presidenciales en nuestro país en 2018, el funcionario destacó que también representa un factor de incertidumbre principalmente en los mercados; no obstante no representa un riesgo sobre la forma en que se administran los recursos.En ese sentido, dijo que las propuestas de los candidatos deben enfocarse a mejorar el sistema de pensiones mexicanas y descartó que haya alguna que busque cambiar la administración de los recursos de los trabajadores."El ahorro le pertenece a. Es un ahorro de los trabajadores, no del gobierno. Los trabajadores no tienen de qué preocuparse", señaló Ramírez.Debe considerarse el escenario latinoamericano ante las protestas en Argentina por las modificaciones a su sistema de pensiones, Ramírez dijo que México "debe poner sus barbas a remojar" ya que en los próximos años será inevitable realizar una reforma de pensiones en el país.En ese sentido, resaltó que México debe aprender de las experiencias en países como Chile, que no cumplieron con la expectativa de otorgar una pensión suficiente a sus ciudadanos.