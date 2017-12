Comunicación tendenciosa que políticamente correcto es atacar a Israel

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Quien tiene el poder absoluto y arbitrario de un Estado, tiene el control de los medios de comunicación. Sin la religión, el Presidente no podría controlar a sus pobladores ya que por medio de rezos y sermones los feligreses van aceptando el amor o el odio a otros credos. La religión tiene tanto poder e influencia que puede convertir a un país en próspero, culto y rico o en una nación fundamentalista y pobre menos la oligarquía reinante que sojuzga al pueblo en contubernio con los imanes musulmanes o clérigos.Para poder entender el presente, hay que analizar el pasado antisemita europeo desde el Imperio Romano que se hizo monoteísta en el año 312 con el Emperador Constantino, dónde empezó la persecución de los paganos y los judíos que el cristianismo los utilizó con propósitos políticos y religiosos de tener un Estado Romano Cristiano. Qué por esa simple razón, la Iglesia se hizo llamar Romana y Católica.Desde Constantino hasta Hitler hubo una gran campaña por los sacerdotes católicos y pastores protestantes contra el pueblo judío, Elegido por Dios, que los cristianos no aceptaban a raíz que se presume que crucificaron al hijo de Dios. Por lo tanto, según la teología del reemplazo, los judíos dejaron de ser los Elegidos de Dios y en su lugar quedaron los cristianos. Pero como a los judíos no los han exterminado siguen siendo el pueblo Elegido por Dios.Entonces, nos podemos dar perfectamente cuenta porque la Iglesia Católica Apostólica y Romana durante los siglos han inventado toda clase de difamaciones para desacreditar y aniquilar al pueblo judío pero los judíos tenían la posibilidad de salvar su vida si se convertían en católicos muy diferente con los nazis aunque se convirtieran al cristianismo los judíos serían exterminados por los tramposos estudios científicos de las razas inferiores.Los medios masivos tendenciosos de comunicación han estado haciendo una ominosa campaña de desprestigio de Israel presentándolo como el agresor y justificando el terrorismo de los palestinos de Hamas. Estos terroristas han disparado miles de cohetes contra Israel y la ONU políticamente correcto guarda silencio y no ha pasado ninguna resolución a la Autoridad Palestina. Pero cuando los israelís se defienden atacando, las televisoras Occidentales no paran de pasar escenas donde los israelís están abusando cuando los terroristas de Hamas utilizan escudos humanos, escuelas, hospitales y hasta ambulancias para protegerse y disparar sus cohetes a la población civil de Israel.Las cadenas de televisión tendenciosas en Estados Unidos y en Europa en especial las francesas no paran de pasar escenas donde los israelís abusan de los pobres palestinos que están apoyados por todas las naciones árabes y, los medios de comunicación antisemitas no paran de desprestigiar a Israel en lo histórico, lo político, lo religioso y han utilizado la Unesco que hizo una resolución arbitraria donde niega el Monte del Templo de los judíos. Y la ONU, ha pasado resoluciones políticamente inmorales que atentan contra la dignidad y la seguridad de los israelíes donde además, son calificados por grupos antisemitas que trabajan en contubernio con las Naciones Unidas, que han hecho imposible el proceso de paz entre los árabes-palestinos e Israel.Los países árabes musulmanes que son totalitarios tienen el poder y el dinero del petróleo que han comprado los medios masivos de comunicación para poder deslegitimar a Israel que tiene el derecho de existir, como cualquier otra nación y tomar represalias cuando es atacado por los terroristas aunque sea políticamente correcto.Las Naciones Unidas están manejadas por antisemitas europeos y por tiranías musulmanas que han afectado la seguridad de Europa y de Estados Unidos con su terrorismo ideológico que es la conquista religiosa, geográfica y política de Europa utilizando a los resentidos antisemitas intelectuales y académicos y a la ONU...¿Por qué la ONU y los medios de comunicación masivos ultrajan y hacen críticas mordaces e incendiarias solo al Estado de Israel? Y no a las naciones árabes musulmanas que han hecho una limpieza étnica de judíos y cristianos.En defensa de la dignidad humana y la justicia que es políticamente correcto dar a conocer todas las patrañas y difamaciones religiosas, políticas, históricas y culturales contra Israel.El mundo se va a sorprender cuando conozca la verdad.