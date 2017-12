Los lugares que menos imaginas están cubiertos de gérmenes

Publicidad

Comenzando por tu casa, la cocina tendría más gérmenes que el baño, sobre todo en los lugares donde se lavan los trastes.Incluso tu ropa podría albergar gérmenes dañinos como la salmonela, por eso usa algún tipo de cloro al lavarla o usa la secadora por al menos 30 minutos.El transporte público, tienes hasta 6 veces más probabilidades de enfermarte al usar metro o autobús que si caminas o manejas para ir al trabajo. Usa gel sanitario en tus manos al salir del metro.Te teléfono celular, según Dr. Germ, pruebas han demostrado que estos tienen hasta 10 mil bacterias y como son nuestra constante compañía, llevamos los gérmenes a todas partes.Tu bolso o mochila, esa que pones hasta en el piso de un baño público esta llena de gérmenes, en pruebas realizadas, un tercio de las bolsas femeninas tenías residuos fecales.Vas a un restaurante y te indigna si el baño no está limpio..te ¿has preguntado que tan sucio está el menú que todo el mundo toca?. Dr. Germ encontró hasta 185 mil bacterias en pruebas realizadas.Suena la alarma a las 6 am y oprimes el botón para silenciarla, comienzas tu día depositando y levantando gérmenes. Nuestras manos son el principal vehículo para contraer y pasar gérmenes a otras personas.Muchos son inofensivos pero otros nos provocan enfermedades, resfriados, diarrea e incluso más graves como el norovirus, salmonela y MRSA.Nuestro hogar es uno de los lugares en donde más contacto tenemos con gérmenes, según Gerba, nuestra ropa puede ser deposito de salmonela, hepatitis y otros virus, y estos pueden sobrevivir a la lavadora, pues mucha gente no usa agua caliente o cloro al lavar la ropa.Una forma de eliminar los gérmenes de la ropa sería usar algún tipo de cloro al lavar o bien usar la secadora por al menos 30 minutos eso mata la mayoría de los bichos.