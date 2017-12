Joven entusiasta y emprendedor

Publicidad

ElGuadalupe de Jesús García Aguilar, de Purísima del Rincón, tomó protesta para ser parte del Consejo Estatal de Juventud, para laque abarca Manuel Doblado, San Francisco del Rincón, León, Ocampo y esta ciudad.Para la conformación del consejo que consta de 7 jóvenes, el Estado lanzó la convocatoria, a la cual el Municipio respondió enviando la documentación de 6 jóvenes, de los cuales fue seleccionado Guadalupe de Jesús, quien cumplía con el perfil requerido para el cargo.Lo que se pidió de los jóvenes es que sean emprendedores, que tengan, con don de liderazgo, y que sean parte del club “Guanajoven”.Para lo cual el joven purisimense presentó un proyecto que tiene por nombre “Conciencia”, el cual logró convencer al jurado.“Conciencia” consiste en tres subproyectos, que son una biblioteca móvil, actividades deportivas y culturales, así como la participación de los jóvenes en el proceso democrático electoral de la ciudad.Cabe señalar que para la realización de estos proyectos ya se están realizando las gestiones necesarias, para la búsqueda de patrocinios entre los empresarios; ya se presentó ante el Ayuntamiento y se espera que arranque a inicio del próximo año; ya cuentan con actividades programadas.“Me siento satisfecho y muy contento ya que tenemos jóvenes con entusiasmo y talento para desarrollar este proyecto...sería el primer club de jóvenes que va a realizar un proyecto como este en la región”, comentó Bernardo Felipe Calderón, coordinador de Instancia de la Juventud de Purísima.Dijo que como parte de losque se obtiene al ser parte de este consejo están el que los proyectos que se presentan sean supervisados y avalados por el estado.Guadalupe de Jesús García Aguilar, es estudiante del quinto semestre en la Preparatoria Regional en San Francisco del Rincón, comprometido con la participación de los jóvenes en la sociedad.“Lo que me movió fue la necesidad de fomentar buenos hábitos, pues creo que hemos perdido muchos de ellos o aunque los tengamos ahí no los hemos puesto en práctica”, dijo el joven líder.Quien aseguró que estas acciones se están realizando para mejorar y promover dichos hábitos entre los cuales se encuentran los deporte, el hábito de la lectura y la conciencia ciudadana.“Quiero plantar la semilla del progreso en los demás, de que quieran ser mejores cada día”, comentó convencido Guadalupe de Jesús.Señaló que entre sus planes a futuro están el seguir impulsando este proyecto, mediante el trabajo encon sus compañeros del club.“Les quiero agradecer mucho a mis compañeros que me estuvieron apoyando, a la sociedad que me formó, a mis padres que sepan que no lo hice con fines de lucro sino por ayudar a la sociedad...quiero levantarme el día de mañana y ver algo diferente; que no se nos haga habitual la violencia, finalizó.