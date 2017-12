Les dan jugo con cloroformo y los despojan de sus pertenencias

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Unde paisanos que regresaba de Estados Unidos a San Francisco del Rincón fuey despojado de susdurante sudesde León en un autobús de la línea Metropolitano.Los francorrinconenses se dirigían a su comunidad origen El Nacimiento, provenientes de Ohio, California, en Estados Unidos, para pasar las fechas navideñas.Entre las cosas que les robaron están más de 2 mil dólares, así como documentos, de los que piden ayuda para recuperarlos, ya que los necesitan para regresar a la unión americana.El pasado 12 de diciembre, el matrimonio de adultos mayores se dirigía a su tierra en México, cuando por querer ayudar a una persona al comprarle dos jugos, quedaron inconscientes un día completo.Para llegar a su tierra natal, las víctimas primero volaron de Laredo, Tamaulipas a la ciudad de León, de ahí abordaron un autobús Metropolitano para llegar finalmente a San Francisco, sin embargo, fue ahí donde les ofrecieron los jugos con narcóticos.El matrimonio fue interceptado por otro pasajero que, valiéndose de la persuasión, conmovió a la pareja para que le compraran unos jugos.La señora Irma Padilla de Reynoso y su esposo, don Jesús Reynoso, comentaron que después de tomarse esos jugos se quedaron dormidos y despertaron en el Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón., contó.Comentaron que aunque tuvieron un momento de conciencia en el hospital, hasta ahora el recuerdo de cómo sucedieron las cosas es confuso, ya que de lo que están conscientes es estar en su casa en la comunidad El Nacimiento.Más tarde les fue informado que en las bebidas se les suministró una dosis de cloroformo y otras sustancias de las que dicen no recuerdan el nombre, pero que los puso a dormir hasta el día siguiente.Al momento los dos son reportados con un estado de salud estable, sin embargo, durante su estado inconsciente fueron despojados de una cantidad de 2 mil 160 dólares, que era el trabajo de un año y los documentos de identificación de doña Irma, sin los cuales no puede regresar a su hogar en Ohio.Entre los documentos que se llevaron los delincuentes están su tarjeta del seguro, su tarjeta de residencia, su identificación mexicana y pasaporte.Ante esto, la señora Irma levantó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con lo cual podrá realizar nuevamente el trámite de reposición de algunos de sus documentos; trámite que lleva un tiempo considerable.En lo que se refiere al dinero, doña Irma señaló que no pretende recuperarlo, ya que para ella tienen más valor sus papeles.“Yo sólo quiero recuperar los documentos, pues planeo regresar a mi casa en Estados Unidos el 20 de enero, pues allá esta toda mi familia”, comentó de forma emotiva la afectada.Por lo que hace un llamado a la ciudadanía para que si alguien tiene o encuentra dichas identificaciones se comunique al número telefónico 476 1195 065.