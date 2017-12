Ahora destruyen escuela

Publicidad

De nueva cuenta el jardín de niños Yahhui Degno de la colonia La Palma fue afectado por los ladrones; en esta ocasión al no encontrar qué llevarse dejaron destrozos en el inmueble.Padres de familia nuevamente denunciaron que los ladrones hicieron de las suyas en la institución que es una de las más afectadas por los delincuentes que han registrado hasta cuatro atracos en los últimos tres meses y más de 17 en los últimos dos años.Los padres dieron a conocer que en esta ocasión los responsables no pudieron llevarse nada debido a que ya tomaron previsiones con el material de los niños además de que los delincuentes ya se han llevado casi todo desde cableado, la bomba del agua y material para los niños.Vidrios rotos de los salones, daños en el aljibe, así como en las bardas y protecciones de los salones fue lo realizado por los rateros al desquitarse por no encontrar qué robarse.“Se les agradece a las personas que el día de ayer irrumpieron en el jardín de niños Yahhui Degno, ya que al ya no haber nada que robar solo dejan destrozos para que los niños padezcan frío durante su estancia en el preescolar, hasta el drenaje nos revisaron”.La Dirección de Policía dio a conocer que ya sostuvieron pláticas con directivos y padres de familia tanto del jardín de niños como de la escuela J. Jesús Macías Garma ya que son los más afectados por los robos para que se tomen medidas.